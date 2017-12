HS Sports - Wednesday

ECA scores 8 goals in a shutout of Fox Cities

GIRLS HS HOCKEY

ECA Stars 2017 Holiday Classic



EAU CLAIRE AREA 9

APPLETON UNITED 2



FOX CITIES 0

EAU CLAIRE AREA 8

ECA: Abigail Stow, Lauren Carmody 2 goals each



CHIPPEWA FALLS/MENOMONIE 1

FOX CITIES 3



CHIPPEWA FALLS/MENOMONIE 0

WARBIRDS CO-OP 2



Thursday's schedule:

9:00 AM: Rock County vs. Fox Cities

11:00 AM: Appleton United vs. Chippewa Falls/Menomonie

1:00 PM: Warbirds Co-op vs. Eau Claire Area



BOYS HS HOCKEY

Showdown in Titletown Tournament



WAUKESHA 1

EAU CLAIRE MEMORIAL 1, F-OT

Old Abes: 9-0-1



Thief River Falls Tournament



CHIPPEWA FALLS 2

THIEF RIVER FALLS (MN) 2, F-0T





GIRLS HS BASKETBALL

Oshkosh West Tournament



EAU CLAIRE NORTH 36

ARROWHEAD 59





Glenwood City Tournament



OSCEOLA 61

GLENWOOD CITY 52



AUGUSTA 74

ELLSWORTH 71



Non-Conference



BRUCE 31

LADYSMITH 48





BOYS HS BASKETBALL

Just A Game Fieldhouse Tournament



CHIPPEWA FALLS 73

LA CROSSE LOGAN 69



HUDSON 69

WEST DE PERE 60



Glenwood City Tournament



CLEAR LAKE 94

ELLSWORTH 71





Marathon Tournament



THORP 32

MARATHON 51