WIAA Girls Basketball sectional finals, WIAA Boys Basketball regional finals

EC North goes overtime to knock off Appleton West

Melrose-MIndoro pulls away from Colfax

Hayward loses to Wisconsin Dells in Division 3

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

WIAA Division 3 Sectional Final



(1) WISCONSIN DELLS 46

(1) HAYWARD 29



WIAA Division 4 Sectional Final



(2) COLFAX 31

(1) MELROSE-MINDORO 62





WIAA Division 5 Sectional Final



(4) CLAYTON 55

(3) SHELL LAKE 40



For full WIAA girls basketball brackets, click here:



BOYS HS BASKETBALL

WIAA Division 1 Regional Final



(5) APPLETON WEST 53

(4) EAU CLAIRE NORTH 55

ECN vs. Oshkosh North, Thursday, at Wausau West



WIAA Division 2 Regional Finals



(3) RICE LAKE 49

(2) ONALASKA 51



(5) RIVER FALLS 52

(1) LA CROSSE CENTRAL 70



WIAA Division 3 Regional Finals



(3) ELLSWORTH 63

(2) BLOOMER 42



(4) ST. CROIX CENTRAL 56

(1) PRESCOTT 59

Sectional Semifinal at New Richmond, Thursday



(4) ALTOONA 57

(1) WISCONSIN DELLS 60



(3) G-E-T 75

(2) BLACK RIVER FALLS 52

Sectional semifinal at Neillsville, Wednesday



WIAA Division 4 Regional Finals



(3) DURAND 69

(2) EAU CLAIRE REGIS 59



(4) MELROSE-MINDORO 73

(1) OSSEO-FAIRCHILD 66

Sectional semifinal at Altoona, Wednesday



(4) CAMERON 45

(1) CLEAR LAKE 50



(3) WEBSTER 60

(2) GRANTSBURG 47

Sectional semifinal at Amery, Thursday

WIAA Division 5 Regional Finals



(3) McDONELL CENTRAL 64

(2) OWEN-WITHEE 63

McD: Cory Hoglund go-ahead FG with :08 left



(5) TURTLE LAKE 53

(1) RIB LAKE 67

Sectional semifinal at Chetek-Weyerhaeuser, Thursday



(4) ELEVA-STRUM 53

(1) BANGOR 87



(3) INDEPENDENCE 29

(2) ROYALL 49



For complete WIAA boys basketball brackets, click here: