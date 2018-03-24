HS Sports - Saturday - WQOW TV: Eau Claire, WI NEWS18 News, Weather, and Sports

HS Sports - Saturday

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By Bob Bradovich, Sports Director
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EC North's Arik Skifstad takes 2nd in the boys 55 meters EC North's Arik Skifstad takes 2nd in the boys 55 meters
Menomonie's Kaylynn Imsande wins a close race in the girls 1600 Menomonie's Kaylynn Imsande wins a close race in the girls 1600

HS TRACK & FIELD
Northern Badger Classic
Large Division
(For complete individual results, click here)

Boys team scores

1. LA CROSSE CENTRAL   102
2. D.C. EVEREST   80
3. MENOMONIE   53
4. LAKELAND   44
5. MEDFORD   42.5
6. EAU CLAIRE NORTH   31
7. EASTVIEW (MN)   26.5
8. BLACK RIVER FALLS   26
9. BLOOMER   24
10. COON RAPIDS (MN)   23
11. LA CROSSE AQUINAS   21
12. LA CROSSE LOGAN   14
13. BARRON   12
14. CHIPPEWA FALLS   7
 

Girls team scores 

1. BLOOMER   93
2. LAKELAND   88
3. MENOMONIE   84.5
4. MEDFORD   66
5. COON RAPIDS (MN)   50
6. CHIPPEWA FALLS   47.5
7. EAU CLAIRE NORTH   28
8. LA CROSSE LOGAN   22
9. BLACK RIVER FALLS   16
10. LA CROSSE AQUINAS   8
11. BARRON   3
 

Small Division
(For complete individual results, click here)

Boys team scores
1. Marathon   56
2. Grantsburg   44
3. Spencer   43
4. Turtle Lake/Clayton   40
5. Abbotsford   39
6. Elk Mound
7. St. Croix Falls   31
8. Arcadia   30
9. St. Charles (MN)   22
10. Amery   20
11. Athens   19
12. Augusta   16
13. Somerset   12
14. Cadott   11
14. Cornell/Lake Holcombe   11
14. Shell Lake   11   
17. EC Immanuel Lutheran   10
17. Chetek-Weyerhaeuser   10
17. Ladysmith   10
17. Glenwood City   10
21. Boyceville   8
21. Flambeau   8
23. Colfax   3
23. Cameron   3
23. Fall Creek   3

                  

Girls Team Scores - Small Division 

1. ST. CROIX FALLS   75
2. BYRON (MN)   54.5
3. SHELL LAKE   40
4. ABBOTSFORD   36
5. CAMERON   35
5. COLBY   35
7. SPENCER   27.5
8. ARCADIA   27
9. ST. CHARLES (MN)   25
10. AMERY   22
11. LADYSMITH   20.50
12. FLAMBEAU   20
13. GRANTSBURG   18
14. ATHENS   16
15. SOMERSET   15
16. CADOTT   8
16. BOYCEVILLE   8
18. PRAIRIE FARM   7
19. GLENWOOD CITY   6
20. ELK MOUND   4
20. CORNELL/LAKE HOLCOMBE   4
22. COLFAX   3
23. CHETEK-WEYERHAEUSER   0.50

               
   









































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