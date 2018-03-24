HS Sports - Saturday

HS TRACK & FIELD
Northern Badger Classic
Large Division
(For complete individual results, click here)
Boys team scores
1. LA CROSSE CENTRAL 102
2. D.C. EVEREST 80
3. MENOMONIE 53
4. LAKELAND 44
5. MEDFORD 42.5
6. EAU CLAIRE NORTH 31
7. EASTVIEW (MN) 26.5
8. BLACK RIVER FALLS 26
9. BLOOMER 24
10. COON RAPIDS (MN) 23
11. LA CROSSE AQUINAS 21
12. LA CROSSE LOGAN 14
13. BARRON 12
14. CHIPPEWA FALLS 7
Girls team scores
1. BLOOMER 93
2. LAKELAND 88
3. MENOMONIE 84.5
4. MEDFORD 66
5. COON RAPIDS (MN) 50
6. CHIPPEWA FALLS 47.5
7. EAU CLAIRE NORTH 28
8. LA CROSSE LOGAN 22
9. BLACK RIVER FALLS 16
10. LA CROSSE AQUINAS 8
11. BARRON 3
Small Division
(For complete individual results, click here)
Boys team scores
1. Marathon 56
2. Grantsburg 44
3. Spencer 43
4. Turtle Lake/Clayton 40
5. Abbotsford 39
6. Elk Mound
7. St. Croix Falls 31
8. Arcadia 30
9. St. Charles (MN) 22
10. Amery 20
11. Athens 19
12. Augusta 16
13. Somerset 12
14. Cadott 11
14. Cornell/Lake Holcombe 11
14. Shell Lake 11
17. EC Immanuel Lutheran 10
17. Chetek-Weyerhaeuser 10
17. Ladysmith 10
17. Glenwood City 10
21. Boyceville 8
21. Flambeau 8
23. Colfax 3
23. Cameron 3
23. Fall Creek 3
Girls Team Scores - Small Division
1. ST. CROIX FALLS 75
2. BYRON (MN) 54.5
3. SHELL LAKE 40
4. ABBOTSFORD 36
5. CAMERON 35
5. COLBY 35
7. SPENCER 27.5
8. ARCADIA 27
9. ST. CHARLES (MN) 25
10. AMERY 22
11. LADYSMITH 20.50
12. FLAMBEAU 20
13. GRANTSBURG 18
14. ATHENS 16
15. SOMERSET 15
16. CADOTT 8
16. BOYCEVILLE 8
18. PRAIRIE FARM 7
19. GLENWOOD CITY 6
20. ELK MOUND 4
20. CORNELL/LAKE HOLCOMBE 4
22. COLFAX 3
23. CHETEK-WEYERHAEUSER 0.50
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