HS Sports - Thursday

Madelyn Hedrington of Chippewa Falls wins the 100 hurdles

HS BASEBALL

Dunn-St. Croix



SPRING VALLEY 2

DURAND 4



Non-Conference (at Woodside Complex, Mauston)



NEW RICHMOND 5

EAU CLAIRE NORTH 12



NEW RICHMOND 3

EAU CLAIRE NORTH 4





HS SOFTBALL

Dunn-St. Croix



SPRING VALLEY 0

PEPIN/ALMA 15, F-3 inn.



COLFAX 2

DURAND 11



GIRLS HS SOCCER

Big Rivers



RICE LAKE 0

CHIPPEWA FALLS 1



EAU CLAIRE NORTH 0

HUDSON 2



Non-Conference



REGIS/McDONELL 2

OSCEOLA 1





HS TRACK & FIELD

Mustang Invitational



For complete individual results, click here



Girls team scores:

1. RIVER FALLS 98

2. MEDFORD 77

3. NEW RICHMOND 65

4. CHIPPEWA FALLS 52

5. ST. CROIX CENTRAL 47

6. EAU CLAIRE NORTH 42

7. MENOMONIE 39

8. DURAND 19

9. ELLSWORTH 16

10. ELMWOOD/PLUM CITY 8



Boys team scores:

1. RIVER FALLS 86.50

2. MEDFORD 83

3. NEW RICHMOND 73

4. MENOMONIE 50.50

5. DURAND 50

6. ST. CROIX CENTRAL 46

7. EAU CLAIRE NORTH 41

7. CHIPPEWA FALLS 41

9. ELLSWORTH 21

10. ELMWOOD/PLUM CITY 11



BOYS HS TENNIS

Big Rivers



CHIPPEWA FALLS 0

EAU CLAIRE MEMORIAL 7



Singles:

1. Liam Obaid (ECM) def. Sean Martin (CF), 6-0, 6-1

2. Max Loen (ECM) def. Simon Arneberg (CF), 6-4, 6-1

3. Ethan Beckerman (ECM) def. Eli Marticorona (CF), 6-0, 6-2

4. Grant Wolfe (ECM) def. Match Vanyo (CF), 6.4, 6-4



Doubles:

1. Sam Rechek-Mark Pepperl (ECM) def. Luke Mazur-Lucas Connolly (CF), 6-0, 6-0

2. Steinar Jewett-Will Hayes (ECM) def. Isac Hein-Andy Stoll (CF), 6-1, 6-1

3. Danylo Ripeckyj-Andrew Mueller (ECM) def. Dylan Jaquish-Joe Jasper (CF), 6-0, 6-0





EAU CLAIRE NORTH 2

RIVER FALLS 5



Singles:

1. Mathew Meyers (RF) def. Thomas Rose (ECN), 3-6, 6-2, 6-0

2. William Tuetenhagen (RF), def. Henry Thao (ECN), 6-3, 6-2

3. Hunter Squire (RF) def. Sam Poli (ECN), 6-4, 7-5

4. Derick Graves (RF) def. Nolan Stevenson, 6-4, 7-5



Doubles:

1. Mathew Chapin-Sawyer Olson (RF) def. Alex Johnson-Carter Jaenke (ECN), 6-4, 6-2

2. Chase Donaldson-Andrew Carey (ECN) def. Paul Lindall-Hunter Charles (RF), 4-6, 7-5, 6-4

3. Carter Malewicki-Jullian Calkins (ECN) def. Chris Beadles-Indigo Meads (RF), 6-3, 7-6 (7-4)