Sports Overtime - Tuesday

Jacob Salonek scores as Regis advances to the Regional Final

Tristin Hable drives in the game winning run, as the Cardinals top Marshfield

The Macks use a big 5th inning to top Greenwood

HS SOFTBALL

WIAA Sectional Semifinals

Division 5



(2) GREENWOOD 5

(1) McDONELL CENTRAL 8

Macks vs. Drummond, at Gilman, Thursday

Division 4



(3) EAU CLAIRE REGIS 2

(1) THORP 12, F-6 INN.

Cardinals vs. Grantsburg, at Shell Lake, Thursday

Division 1



(3) CHIPPEWA FALLS 7

(2) MARSHFIELD 2

Cardinals at Stevens Point, Thursday

Division 2



(2) BALDWIN-WOODVILLE 12

(1) ELLSWORTH 2, F-6 INN.

Mosinee at B-W, Thursday

Division 3



(2) ALTOONA 6

(1) PRESCOTT 11



(4) AMERY 6

(2) NORTHWESTERN 6, 7TH

Suspended due to rain, will resume Wednesday

Sectional Final at Cumberland, Thursday



For a link to all softball brackets & results, click here

HS BASEBALL

WIAA Regional Semifinals

Division 1

(11) MARSHFIELD 5

(6) CHIPPEWA FALLS 6

Cardinals at (3) Eau Claire Memorial, Regional Final, Thursday

(9) HUDSON 1

(8) SUPERIOR 0

Raiders at (1) Eau Claire North, Regional Final, Thursday

Division 2

(3) ALTOONA 2

(2) GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU 5

GET vs. (4) Black River Falls, Regional Final, Thursday

Division 3

(4) SPRING VALLEY 0

(1) EAU CLAIRE REGIS 6

(3) ELK MOUND 14

(2) BOYCEVILLE 12 F-8 INNINGS

Mounders at Ramblers, Regional Final, Thursday

(4) STANLEY-BOYD 4

(1) DURAND 0

(3) FALL CREEK 0

(2) MONDOVI 1

Orioles at Buffaloes, Regional Final, Thursday

Division 4

(5) PEPIN/ALMA 4

(1) EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 13

Lancers host (2) Clear Lake, Wednesday

(3) ELEVA-STRUM 4

(2) BANGOR 11

Cardinals at (1) Independence/Gilmanton, Regional Final, Wednesday

For a link to all softball brackets & results, click here.

BOYS HS GOLF

WIAA Division 1 Sectional - Stevens Point

1. EAU CLAIRE MEMORIAL 296

2. RIVER FALLS 315

3. STEVENS POINT 321

4. D.C. EVEREST 329

5. WAUSAU WEST 333

6. HUDSON 338

7. MARSHFIELD 348

8. CHIPPEWA FALLS 364

Medalist: Evan Thomas (SPASH), 70 (-2)

Full results available here.

WIAA Division 2 Sectional - Tomahawk

1. LAKELAND UNION 319

2. RICE LAKE 323

3. NORTHWESTERN 323

4. MEDFORD 327

5. ASHLAND 341

6. McDONELL CENTRAL / REGIS 342

7. AMERY 348

8. WEST SALEM 350

Medalist: John Birnbaum (Mosinee), 70 (E)

Full results available here.

WIAA Division 3 Sectional - Frederic

1. LUCK / FREDERIC 320

2. ELEVA-STRUM 324

3. OSSEO-FAIRCHILD 332

4. SPRING VALLEY 346

5. DURAND 349

6. GRANTSBURG 363

7. GLENWOOD CITY 366

7. UNITY 366

Medalist: Ethan Alexander (Luck/Frederic), 71 (-1)

Full results available here.

GIRLS HS SOCCER

Non-Conference

ALTOONA 5

MEDFORD 7