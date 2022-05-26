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McDonell baseball blanks Flambeau, other playoff scores

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052622 Flambeau McDonell Central baseball regionals

(WQOW) - Thursday's WIAA baseball regional playoffs scores

Division 2

Saint Croix Central 3, Ellsworth 2 - SCC at Baldwin-Woodville on Tuesday

Prescott 8, Amery 7

Northwestern 9, Hayward 6 - NW at Bloomer on Tuesday

Rice Lake 4, Barron 0 - Rice Lake at Ashland on Tuesday

West Salem 8, Arcadia 0 - West Salem at Altoona on Tuesday

La Crosse Logan 9, Black River Falls/Fall Creek 1

Division 3

Unity 11, Cumberland 2 - Unity at Saint Croix Falls on Tuesday

Grantsburg 11, Clayton/Turtle Lake 4

Spooner 5, Luck/Frederic 0 - Grantsburg at Spooner on Tuesday

Chetek-Weyerhaeuser 6, Phillips 3 - C-W at Chequamegon on Tuesday

Ladysmith 10, Stanley-Boyd 0 (6 innings) - Ladysmith at Cameron on Tuesday

Mondovi 8, Durand 7 (11 innings) - Mondovi at Elk Mound on Tuesday

Spring Valley 3, Colfax 0

Boyceville 1, Cadott 0 - Spring Valley at Boyceville on Tuesday

*Luther at Augusta postponed to 3:00 PM Friday

Osseo-Fairchild 1, Neillsville 0

Whitehall 7, Melrose-Mindoro 2 - O-F at Whitehall on Tuesday

Division 4

Birchwood/Winter 4, Prairie Farm 3

Siren 4, Clear Lake 3

Shell Lake 12, Glenwood City 0 (5 innings) - Siren at Shell Lake on Tuesday

McDonell Central 5, Flambeau 0 - McDonell at Eau Claire Regis on Tuesday

Cochrane-Fountain City 3, Blair-Taylor 2 (8 innings) - CFC at Eleva-Strum on Tuesday

Pepin/Alma 3, Elmwood/Plum City 2 (8 innings)

Independence/Gilmanton 10, Lincoln 0 (5 innings) - P/A at I/G on Tuesday

You can find full brackets for all divisions here

Report scores, story ideas and comments to sports@wqow.com.

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