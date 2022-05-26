McDonell baseball blanks Flambeau, other playoff scores

(WQOW) - Thursday's WIAA baseball regional playoffs scores
Division 2
Saint Croix Central 3, Ellsworth 2 - SCC at Baldwin-Woodville on Tuesday
Prescott 8, Amery 7
Northwestern 9, Hayward 6 - NW at Bloomer on Tuesday
Rice Lake 4, Barron 0 - Rice Lake at Ashland on Tuesday
West Salem 8, Arcadia 0 - West Salem at Altoona on Tuesday
La Crosse Logan 9, Black River Falls/Fall Creek 1
Division 3
Unity 11, Cumberland 2 - Unity at Saint Croix Falls on Tuesday
Grantsburg 11, Clayton/Turtle Lake 4
Spooner 5, Luck/Frederic 0 - Grantsburg at Spooner on Tuesday
Chetek-Weyerhaeuser 6, Phillips 3 - C-W at Chequamegon on Tuesday
Ladysmith 10, Stanley-Boyd 0 (6 innings) - Ladysmith at Cameron on Tuesday
Mondovi 8, Durand 7 (11 innings) - Mondovi at Elk Mound on Tuesday
Spring Valley 3, Colfax 0
Boyceville 1, Cadott 0 - Spring Valley at Boyceville on Tuesday
*Luther at Augusta postponed to 3:00 PM Friday
Osseo-Fairchild 1, Neillsville 0
Whitehall 7, Melrose-Mindoro 2 - O-F at Whitehall on Tuesday
Division 4
Birchwood/Winter 4, Prairie Farm 3
Siren 4, Clear Lake 3
Shell Lake 12, Glenwood City 0 (5 innings) - Siren at Shell Lake on Tuesday
McDonell Central 5, Flambeau 0 - McDonell at Eau Claire Regis on Tuesday
Cochrane-Fountain City 3, Blair-Taylor 2 (8 innings) - CFC at Eleva-Strum on Tuesday
Pepin/Alma 3, Elmwood/Plum City 2 (8 innings)
Independence/Gilmanton 10, Lincoln 0 (5 innings) - P/A at I/G on Tuesday