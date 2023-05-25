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Immanuel blanks New Auburn, other playoff baseball scores

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052523 New Auburn Immanuel Lutheran baseball regionals

(WQOW) - Thursday's regional baseball playoff scores

Division 2

Ellsworth 5, Prescott 3 - Ellsworth at Altoona on Tuesday

Northwestern 15, Amery 1 (5 innings)

Ashland 2, Bloomer 1 (9 innings) - Ashland at Baldwin-Woodville on Tuesday

Arcadia 6, Tomah 3

Abbotsford/Colby 11, Black River Falls/Fall Creek 1 (5 innings) - Arcadia at Abb/Colby on Tuesday

See the full D2 bracket here

Division 3

Unity 6, Chequamegon 1

Spooner 18, Luck/Frederic 3 (5 innings) - Unity at Spooner on Tuesday

Phillips 2, Chetek-Weyerhaeuser 1

Barron 5, Grantsburg 4 (8 innings) - Barron at Cumberland on Tuesday

Elk Mound 12, Stanley-Boyd 1 (5 innings)

Stratford 7, Cadott 2 - Elk Mound at Stratford on Tuesday

Neillsville 12, Augusta 2 (6 innings) - Neillsville at Mondovi on Tuesday

Durand-Arkansaw 7, Boyceville 5 - D-A at Osseo-Fairchild on Tuesday

Whitehall 10, Montello 0 (5 innings) - Pardeeville at Whitehall on Tuesday

See the full D3 bracket here

Division 4

Spring Valley 7, Prairie Farm 6 - Spring Valley at Regis on Tuesday (Carson Park)

Eau Claire Immanuel Lutheran 10, New Auburn 0 (5 innings) - Clear Lake at Immanuel on Tuesday (7:00 PM, Carson Park)

McDonell Central 6, Gilman 3 - McDonell at Owen-Withee on Tuesday

Assumption 8, Cochrane-Fountain City 5 (8 innings) - Assumption at Eleva-Strum on Tuesday

Blair-Taylor 17, Plum City/Elmwood 0 (5 innings)

Columbus Catholic 10, Greenwood 0 (5 innings) - B-T at Columbus on Tuesday

Port Edwards 12, Lincoln 7 - Port Edwards at Independence/Gilmanton on Tuesday

See the full D4 bracket here

Report scores, story ideas and comments to sports@wqow.com.

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