Immanuel blanks New Auburn, other playoff baseball scores

(WQOW) - Thursday's regional baseball playoff scores
Division 2
Ellsworth 5, Prescott 3 - Ellsworth at Altoona on Tuesday
Northwestern 15, Amery 1 (5 innings)
Ashland 2, Bloomer 1 (9 innings) - Ashland at Baldwin-Woodville on Tuesday
Arcadia 6, Tomah 3
Abbotsford/Colby 11, Black River Falls/Fall Creek 1 (5 innings) - Arcadia at Abb/Colby on Tuesday
Division 3
Unity 6, Chequamegon 1
Spooner 18, Luck/Frederic 3 (5 innings) - Unity at Spooner on Tuesday
Phillips 2, Chetek-Weyerhaeuser 1
Barron 5, Grantsburg 4 (8 innings) - Barron at Cumberland on Tuesday
Elk Mound 12, Stanley-Boyd 1 (5 innings)
Stratford 7, Cadott 2 - Elk Mound at Stratford on Tuesday
Neillsville 12, Augusta 2 (6 innings) - Neillsville at Mondovi on Tuesday
Durand-Arkansaw 7, Boyceville 5 - D-A at Osseo-Fairchild on Tuesday
Whitehall 10, Montello 0 (5 innings) - Pardeeville at Whitehall on Tuesday
Division 4
Spring Valley 7, Prairie Farm 6 - Spring Valley at Regis on Tuesday (Carson Park)
Eau Claire Immanuel Lutheran 10, New Auburn 0 (5 innings) - Clear Lake at Immanuel on Tuesday (7:00 PM, Carson Park)
McDonell Central 6, Gilman 3 - McDonell at Owen-Withee on Tuesday
Assumption 8, Cochrane-Fountain City 5 (8 innings) - Assumption at Eleva-Strum on Tuesday
Blair-Taylor 17, Plum City/Elmwood 0 (5 innings)
Columbus Catholic 10, Greenwood 0 (5 innings) - B-T at Columbus on Tuesday
Port Edwards 12, Lincoln 7 - Port Edwards at Independence/Gilmanton on Tuesday