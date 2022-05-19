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Weather Alert

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 246 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

BARRON                RUSK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

CHIPPEWA              DUNN                  EAU CLAIRE
PIERCE                ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF CHIPPEWA FALLS, EAU CLAIRE, HUDSON,
LADYSMITH, MENOMONIE, RICE LAKE, AND RIVER FALLS.

Slideshow: Hail hitting western Wisconsin

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