Slideshow: Hail hitting western Wisconsin

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Weather Alert
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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 246 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHWEST WISCONSIN BARRON RUSK IN WEST CENTRAL WISCONSIN CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE PIERCE ST. CROIX THIS INCLUDES THE CITIES OF CHIPPEWA FALLS, EAU CLAIRE, HUDSON, LADYSMITH, MENOMONIE, RICE LAKE, AND RIVER FALLS.